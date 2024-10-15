中企徹資本港內循環無起色　議員建議當局「報喜、也要報憂」

政府近年大力搶人才、搶企業，有議員不點名關注有「中資生活超市」撤出本港市場，指出整體本港內循環沒有起色，建議當局「報喜、也要報憂」；亦有議員建議關注背後原因和參考價值。當局解釋相關央企的咖啡業務沒受影響，有和落戶企業溝通並提供協助。

立法會今（15日）舉行相關委員會會議討論促進外來投資，交代投資推廣署在去年至今年首9月分別完成382和470個項目，總數852個項目已超越績效指標。議員梁子穎指近期有大型健身室暫時結業，亦有「中資生活超市」撤出本港市場，指出整體本港內循環沒有起色，建議當局「報喜、也要報憂」。而議員馬逢國亦有提及該中資企業撤出，又關注企業未能成功落戶香港及其參考價值。

投資推廣署署長劉凱旋解釋相關央企的咖啡業務沒受影響，指出繼續有餐飲服務店舖陸續開幕，近年亦沒倒閉。商務及經濟發展局副局長陳百里則指企業落戶後又繼續和他們聯絡和探討，有和不同行業傾談並盡量提供幫助。他又指各行業正面對周期性挑戰和結構性問題。

亦有議員問及為何相關政策着重協助內地中小企，指「有大先有細」應先吸引龍頭企業。當局解釋大企業一般有供應鏈自行解決問題，但中小企一般需要更多支援。另外，被問到美國眾議院通要求撤銷香港駐美經濟貿易辦公室享有的特權對本港有何影響，當局指美方利益會最先受影響，澄清現時未有正式取消相關特權，譴責美方詆毀香港國安法、干預香港內政。