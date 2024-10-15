元朗查車搜村屋檢6千萬大麻花　無業黑幫毒鴛鴦被捕

執法部門經情報分析及深入調查後，昨日(14日)中午12時在元朗展開掃毒行動，於大棠山道見到一輛可疑客貨車，當時由一名男司機駕駛，警員於是截停該車搜查，當場在車上搜獲約10公斤懷疑大麻花。警員押解該名男子到其位於木橋頭的村屋單位搜查，再於屋內起出約260公斤懷疑大麻花。檢獲的270公斤懷疑大麻花，總市值約6,000萬港元。

當時村屋內有一名女子，經調查發現她是該名男司機的女友，二人懷疑共同管理該個毒品儲存倉。因此，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該對姓李(44歲)及姓呂(43歲)男女，他們均報稱無業，有人有黑幫背景，被帶署扣留調查。

據了解，涉案村屋3層高，租用約3個月，地下用作擺放雜物，2樓有2個儲物室用於儲存大麻，3樓則被作為居所。村屋無特別設備用於闢除大麻氣味，但安裝了遮光布遮擋陽光，該批大麻不排除放置於貨櫃內經水路運港，被捕男子當時駕車往派貨時斷正。

該批大麻花估計儲存約一個月，其數量頗大，相信該村屋屬於一個較有規模的毒品儲存倉及分銷中心。而該批大麻相信供應港九新界各區，毒販透過中間商分拆到無牌娛樂場所出售，其來源仍在調查中。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。