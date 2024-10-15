新資本投資者入境推出3個月　僅1申請作正式批准　議員稱不理想

政府在今年3月推出「新資本投資者入境計劃」，截至9月已接獲579宗申請，若全數獲批，預計可帶來173億港元資金。但有議員關注截至6月21日接獲逾300宗申請，只有1宗申請作出「正式批准」，形容是極之不理想，投資推廣署解釋，計劃有6個月投資期，計劃開始至今只有半年多，完成3,000萬港元投資再作日後審批。

「新資本投資者入境計劃」容許合資格人士透過金融資產投資移民香港，申請門檻為3,000萬港元，其中2,700萬港元須投資於「金融資產」和「非住宅房地產」，額外的3,00萬港元則需要投資於特定的「資本投資者入境計劃投資組合」。

金融服務界議員李惟宏關注截至6月21日相關計劃接獲逾300宗申請，只有1宗申請作出「正式批准」，形容是極之不理想。投資推廣署署長劉凱旋解釋計劃有6個月投資期，計劃開始至今只有半年多，完成3,000萬港元投資再作日後審批。議員吳永嘉建議容許部分投資額可投入住宅市場，同時吸引有關人士購買住宅物業。

劉凱旋又指今年引進的企業已表明會在港招募1.2萬名員工，涵蓋金融、創科餐飲和服務等行業，認為人才與職位尚需時間匹配。對於近期本港營商情況，她指當局引進的企業不乏餐飲和服務行業，當中未有倒閉情況，認為零售和餐飲行業需不斷創新，如果引進的企業有難處，署方會盡量協助。

有議員關注引進重點企業辦公室工作表現理想， 但未見推動本地寫字樓租務市場。劉凱旋指引進的企業大多為創科和金融企業，疫後在家工作或混合性工作模式興起，全球對實體辦公室的需求均較5年前有所下降，強調這屬全球性趨勢。