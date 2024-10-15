猴子死亡撇除遊客因素　學者指疑受病毒或細菌感染

學者指，若動物染病的潛伏期未被察覺而沒有進一步進行治療，或會導致嚴重後果。

香港動植物公園再多1隻白面僧面猴死亡，累計9隻猴子死亡，另有1隻白臀長尾猴活動反應和食欲異常。有學者表示，8隻猴子突同時間死亡，現時感到奇怪和特別，「因為都無講到其他嘢，好似喺一啲中毒嘅跡象」，但今日(15日)有報道指多一隻猴子死亡，「我就喺到諗緊會唔會喺因為病毒嘅感染，喺潛伏期果時有飼養員睇唔到，而導致依家有9隻猴子死亡」。

中大生物醫學學院講師鄧美娟接受電台訪問時表示，每一隻猴子的免疫系統都不同，可能第9隻免疫系統自己比較強壯，但難免經不起病毒的感染，園方沒意識到或看不到猴子有潛伏期，有病徵出現的話而沒有跟進治療的話，情況就會很嚴重。

她指昨日(14日)園方關閉區域進行消毒，坦言「理論上唔關任何遊客，俾錯嘢佢食，而令到集體中毒」，認為猴子死亡原因可撇除遊客因素，建議園方應邀請相關獸醫檢查尚存活的猴子健康狀態如何，了解牠們是否進入潛伏期，以及有出現相關病徵，若有應該要跟進治療。鄧美娟又稱，除了病毒，還有細菌，「我依家聽到有第9隻猴子死亡，即死亡嘅情況喺點，園方都無透露嘅，喺呢個情況之下，我都唔可以講太多，要等驗屍報告、有啲驗查，喺咪真喺因為食物中毒，或者真喺病毒或細菌感染」。

除餵飼問題，她指出蚊、昆蟲携帶病毒和細菌，猴子有機會因受到叮咬而感染。她認為自從新冠疫情後，「以前係人之間互相傳染到嘅病未必會傳染去動物，物種之間個隔膜已經好含糊」，假設猴子身上帶可傳染的病毒、細菌的話，不排除有機會傳染給其他動物，特別是哺乳類動物的免疫系統比其他物種較差，如受外來壓力、飲食不恰當都會影響系統運作。

她續指，園方應會安排獸醫檢查其他動物的健康情況，因為這屬預防範疇，她指，「現代式嘅管養方法其實唔應該好似以前咁，只喺扔啲嘢比動物食，飽咗就算，依家坊間一般講動物福利，就算喺籠裹面，佢哋喺唔喺有權利會生活得開心啲，會唔會食物多元化啲、疫苗接種、寄生蟲控制」。