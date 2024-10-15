兩警長涉隱瞞債務申延遲退休　詐騙貸款59萬元　後日西九法院答辯

兩前警長涉詐騙貸款逾59萬港元及隱瞞個人債務，其中一前警長更拖欠71萬港元未還。廉政公署今日(15日)分別起訴兩名前警長，兩名被告獲准保釋，將於後日(17日)於西九龍裁判法院答辯。

兩宗案件被告分別為關家俊，52歲，前警長；及林江龍，48歲，前警長。二人涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，以及多次詐騙香港警察儲蓄互助社(儲蓄互助社)貸款共逾59萬港元。二人各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。二人亦分別被控六項欺詐罪及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現兩名被告於2021年4月份申請參加計劃，但涉嫌在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，當時從未受「個人自願安排」所規限。兩名被告當時各自尚欠財務公司及儲蓄互助社債務共約45萬港元及24萬港元。二人亦涉嫌隱瞞曾經受「個人自願安排」所規限。

另外，關家俊於2018年至2022年期間，多次向儲蓄互助社申請貸款。其中5次申請時，涉嫌虛報自己沒有向其他銀行或財務機構貸款；申請第6筆貸款時，他亦涉嫌訛稱自己每月只需償還6,500港元債務，但實際上他須向財務公司還款13,000港元。被告6次申請共獲儲蓄互助社批出共逾53萬港元貸款，惟當時他尚欠一間財務公司約34萬港元至62萬港元不等。林江龍則涉嫌於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬港元，誘使儲蓄互助社批出一筆約62,000港元貸款。