機場海天中轉大樓技工認收賄助3工人獲聘　判囚7個月及歸還賄款

香港國際機場海天中轉大樓工程項目分判商1名時任安裝技工，向3名工人收賄近22,000港元，協助他們獲分判商聘用，早前被廉政公署落案起訴，今日(15日)在西九龍裁判法院承認代理人接受利益罪，判監7個月。裁判官判刑時表示，案件並非單一事件，而且案情嚴重，被告以其職權壓榨工人薪金，損害社會公平和僱主利益。

44歲被告陳桂新為嘉民機電工程有限公司(嘉民)時任安裝技工，今日承認3項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。裁判官溫紹明判刑時表示，案件並非單一事件，而且案情嚴重，被告以其職權壓榨工人薪金，損害社會公平和僱主利益。以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至7個月，並頒令被告須向其時任僱主歸還涉案賄款近22,000港元。

案情透露，嘉民於案發時是香港國際機場海天中轉大樓客運碼頭行李輸送帶安裝工程的分判商。嘉民主要透過已入職工人介紹，以招聘其他工人，而所有工人日薪一律為1,200港元，該公司絕不容許員工就其業務向任何人索取或接受利益。被告於2022年6月加入嘉民，擔任該工程項目的安裝技工，亦會向嘉民介紹工人入職。

被告承認於2022年7月至11月期間，分別向3名由被告介紹入職的工人，索取每個工作日100港元的賄款。該3名工人相信如拒絕支付賄款便不會獲嘉民聘用，於是答允被告的索賄要求。被告先後從3名工人收取近22,000港元，每人支付賄款由4,500港元至8,700港元不等。