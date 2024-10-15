換手機號碼未解綁百度網盤　廣州女私隱外洩

李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，近日再爆出百度網盤用戶私隱外洩事件。廣東省廣州市一名女子早前注銷手機號碼後，未解綁該號碼關聯的百度網盤，該號碼卻被新機主利用登錄網盤，看到她的照片、私人資訊及通訊錄。百度網盤客服回應稱，用戶更換手機號碼應重新綁定，同時可開啟登錄保護。

當事人伍女士稱，自己數年前注銷了手機號碼，但未解綁關聯的手機軟件。該號碼的新機主之後在手機上下載百度網盤和百度，通過手機號碼登錄發現了伍女士的照片和通訊錄。新機主今年3月不停通過微信添加伍女士，一個月後甚至打電話給她進行言語騷擾。她本月10日添加新機主的微信，對方發送她的私人照片並詢問是否照片中人，她嘗試聯絡百度網盤客服但未獲回應，之後只好報警。

百度網盤客服表示，手機號碼有可能被營運商二次放號，建議用戶自行換綁新的號碼，又指綁定手機是判定帳號歸屬。對於手機號碼未解綁網盤帳號，在二次放號情況下其他人能否獲取網盤資訊，客服稱若帳號開啟了手機號碼登錄，對方只要通過手機號碼就可獲取驗證碼登錄。