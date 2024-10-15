嘉諾撒聖瑪利書院女廁暗藏偷拍鏡頭　當局促學校嚴肅跟進

尖沙咀著名女校嘉諾撒聖瑪利書院，昨日(14日)向家長發通告，指上10月7日早上約10時，於該校Magdalen大樓洗手間內發現一個偷拍鏡頭。校方自10月9日起，已將涉案工作人員停職，且禁止進入校舍，又禁止透過直接或間接方式與學校的任何學生或其他工作人員聯繫。

執法部門指10月7日接獲相關報案，經調查後，於10月8日以涉嫌違反窺淫罪，拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，並於11月上旬報到。消息指，被捕男子為教師。

教育局回覆傳媒查詢稱，非常關注事件，在接報後「立即督促學校嚴肅跟進」，局方將續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見和協助。局方續指，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為「適合及適當人選」，「防止不適當的人士成為教師」。

教育局又謂，倘教師涉嫌違法，局方將在司法程序完結後詳細審閱所有資料及嚴肅檢視教師的註冊；倘教師被證實違反專業操守或違法，局方會按事件的性質及嚴重程度採取適當行動。針對嚴重個案，教育局將根據《教育條例》取消其教師註冊資格，禁止該人在學校任教。