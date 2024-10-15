本港約40萬人患哮喘　醫生教秘訣保命免缺氧

一名患有氣喘的4歲男童，最近服用來自內地的草藥丸後昏迷不醒最終不治。坊間不少人將氣喘以及哮喘混淆，《東呼即應》找來專業人士了解兩者徵狀及如何區分。有呼吸系統科專科醫生指，氣喘是一個病的徵狀，如心臟衰竭患者也會氣喘，延遲醫治或令他們病發甚至死亡；哮喘則多數伴隨敏感性徵狀，嚴重哮喘死亡率很高。有註冊中醫師則指，在中醫角度，哮喘屬可根治之症。本身曾受哮喘問題困擾的藝人「黑仔」姜皓文則稱，自從10年前跟隨周潤發行山跑步後，基本上已「甩掉」哮喘，就連噴劑也可丟掉。

每逢天氣轉涼，氣管特別容易敏感，而且咳嗽起來便很難停下來，隨時變成氣喘。到底氣喘和哮喘應如何區分？呼吸系統科專科醫生曹忠豪指，氣喘是一個病的徵狀，例如心臟衰竭患者也會氣喘，延遲醫治令他們有機會病發甚至死亡。

曹醫生指哮喘則多數和敏感性徵狀一起，主要分為二型哮喘或非二型哮喘；人體內因受到致敏原、病毒、外來的發炎，或本身免疫系統的問題等令氣管收縮，所以會發出噓噓聲、喘聲，而嚴重的哮喘死亡率很高。粗略估計香港有40萬名哮喘患者，當中18歲以下佔約9.6萬人，19歲以上患者則佔約32萬人。他又建議，若有人不幸哮喘發作而身上未有備藥，首要保持鎮定、慢慢呼吸，除向別人求助報案外，切記應坐下來而非平躺。

註冊中醫師徐澤昌則稱，在中醫角度，哮喘屬於「哮病」範疇，「哮病」是一種疾病，有整個發展的過程。「哮」一般伴隨痰鳴聲及呼吸困難的表現；而「喘」亦有呼吸困難的表現，但不會有哮鳴聲，所以臨床上分辨究竟是「哮病」或「喘證」，從中醫角度「哮」必兼「喘」，但「喘」未必兼「哮」。

徐醫師指中醫在治療哮喘方面，會分「發作期」及「緩解期」，「發時治標」以平喘為主，「平時治本」以調理身體為主，令哮喘疾病徹底根治。除了中藥外，還有針灸、艾灸及天灸，按壓足三里穴位，有效即時紓緩喘症。他續指，在中醫角度，只要透過方法令病人增強體質，是可以完全根治哮喘。

本身曾受哮喘問題困擾的藝人「黑仔」姜皓文表示，自十多年前起有做運動習慣後，就不再需要服用哮喘藥。他提到，最初時跟「發哥」周潤發行山，隨後演變成跑步，因與一班朋友一起跑步，自己亦喜歡上跑步。他續指，自開始跑步後，10年間猶如擺脫了哮喘，已經多年沒有使用哮喘藥，而以往轉天氣時會出現的鼻敏感，亦大幅減少。