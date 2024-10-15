單車友慢行上長命斜　巴士跟尾兩分鐘乘客鼓譟

網傳一段約兩分鐘影片，只見巴士正在行駛上斜，無奈被前面慢駛的單車阻路，故一直慢駛導致乘客鼓譟，有網民呼籲應立例阻止單車踩出馬路；另外網上又流傳短片，見兩名穿低胸衫的年輕女子在上海一間餐館發生爭執，疑因8,000元引起糾紛，大打出手，互相潑麵、扔櫈子及扯頭髮，但網民重點卻在於主角「胸悍」。

其中一段熱傳影片，見一名男子緩慢地踩單車上山「長命斜」，巴士司機則耐心尾隨近兩分鐘，惟車上乘客罵聲四起。有網民笑稱，難道單車友幫巴士「破風」？不過，有人說希望單車客「車底見」，這說法未免太過分。正所謂「東西可以亂吃，說話不可以亂講」，否則分分鐘流血收場。

正如另一段網傳短片，有兩名穿低胸衫的年輕女子，在上海一間餐館發生爭執，疑似因為8,000元引起糾紛，兩女大打出手，互相潑麵、扔櫈子、扯頭髮，雖然身邊有朋友及店員勸架，但情況仍非常混亂，兩人以粗口互罵。雙方休戰片刻後，黑衫女子又向對方擲物體，結果被粉紅色衫女子反用啤酒罐擲中臉部，導致血流披面，鮮血更滴落胸部及大腿。

該段激情短片引發網民熱烈討論，最後整臉是血的黑衫女子，扯住粉紅衫女子的頭髮，不允許對方離開，現場亦有其他途人和店員，阻止兩人發生衝突。想不到女子打架可以如此兇悍，希望事件就此告一段落。