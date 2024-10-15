議員批消防安全修例罰則欠邏輯　條文字眼未標準化易生混亂

立法會一個法案委員會今日(15日)審議，消防安全建築物修訂條例草案。有議員批評罰則在邏輯上令人感到混亂，擔心一般市民會無所適從：亦有議員指文件的遣詞用字不是標準化，容易產生產生混亂。當局同意條文會較難明白，承諾立法後會對市民做多些解說。

議員謝偉俊指政策的理念相當清楚，就是讓市民知道違例的嚴重性，並定出2至4級罰款或監禁，但有些情節是課以較高罰款但不用監禁，讓人難以判斷違例情況的輕重，邏輯上亦令人感到混亂，一般市民亦無所適從。另一議員江玉歡指當局申請封閉令要有通告，然而通告除張貼外，還要送達給業主，結果貼街貼的同時還要逐個業主通知，稱不知邏輯在那。

另一議員林筱魯批評文件的遣詞用字不是標準化，其中一些字眼如「抗拒」、「妨礙」、「阻延」。他指當然不希望出現有人阻止或拖延的事發生，但不同章節有不同字眼，很容易產生混亂產生混亂，反正干犯的都是同一罪行，為何不統一字眼？他又指自己審議法案，對中文程度的要求已經好低，然而「除非有封閉令，就某建築物而有效」的文句若不輔以英文，根本無人明白。

當局回應指罰則部分是跟建築物條例一致和掛鈎的。他同意市民會較難明白，當局在立法後會做多些解說。他提及草擬法律的字眼應盡量一致，但經考慮後覺得還是要用「抗拒」、「妨礙」、「阻延」，事關代辦工程是不輕易進行的，代表政府不進場就無法解決，是需要透過法律授權的，在此情況下，「妨礙」嚴重性較高，阻延則較低。

對於當局的回應，林筱魯指「抗拒」、「妨礙」、「阻延」的程度有差別，可是最終的罰則卻一致。他說有專業背景的議員都不容易看出當中的差別，希望局方能通順梳理條例的文句和字眼。