調查揭逾三成受訪住戶為獨居或雙老長者　其中僅約兩成裝平安鐘

本港人口持續老化，獨居及雙老長者恐成社區隱患。有政黨探訪7棟不同類別大廈進行篩查，發現超過三成整體受訪住戶為獨居或雙老長者，其中私樓相關比例近半、公屋則接近四成，遠高於當局公布的數字，反映相關數據更新頻率不足，建議當局建立獨居長者名冊，以便開展相關支援，以及加強協助長者安裝基本緊急求助設備。

相關調查於9月中下旬進行，以觀塘區為試點，探訪4種不同類別的大廈，包括4幢公屋（樂華南邨安華樓、啟田邨啟旺樓、高翔苑高麟閣、樂華北邨立華樓）、1幢租置公屋（興田邨美田樓）、1幢居屋（藍田康瑞苑）及1幢舊式單棟私樓（萬和花園大廈）。調查結果顯示，7幢大廈共4,225戶中，有1,605戶回應，其中567戶為獨居或雙老長者單位，佔有回應住戶35.32%，獨居及雙老長者分別有267戶及300戶，佔比分別為16.63%及18.69%；進行調查的4類大廈中，私人樓宇的獨居或雙老長者比例最高，達48.6%；其次為公共屋邨，達37.71%，其中獨居長者佔19.31%、雙老長者佔18.4%；居屋及租置單位則分別有30.7%及22.9%。

調查又發現，獨居及雙老住戶安裝平安鐘的比例極低，有回應的長者戶中，僅125戶有安裝，比例僅21.29%，其中公屋長者住戶的安裝比例最高，有28.1%，私樓、居屋和租置樓宇安裝比例平均僅6.92%。

進行調查的政黨引述房委會2022年8月公布的資料，公屋屋邨平均約有14.8%為獨居長者戶、8%為雙老長者戶，今次調查發現相關比例遠比當局數據高，其中雙老住戶比例高1.3倍，反映相關數據的更新頻率不足，即使非牟利團體根據現時名冊提供支援，仍會忽略不少有需要長者，促請當局進行家訪，掌握真實數據，並建立一套完整健全的獨居及雙老長者名冊，識別高風險長者，以便日後提供更精準確支援，

該政黨又指，受訪獨居及雙老長者住戶安裝平安鐘比例低，其中私樓、居屋及租置單位住戶相關比例更遠低於公屋，估計是由於當局資助領取綜援長者使用平安鐘，但其餘長者則大多要主動尋找資源及申請津貼，過程中可能面對數碼鴻溝、社交網絡狹窄、讀寫能力較低等問題。該黨建議當局主動識別及接觸獨居和雙老長者，助其安裝緊急求助設備，以及大規模資助高風險長者戶安裝低成本的樂齡科技，以保障基本安全。