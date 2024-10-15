中國首個太空科學規劃　訂明五大主題

中國科學院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室周二（15日）聯合發布中國首個國家太空科學規劃，重點包括闡述今年至2050年的太空科學發展路線圖，同時訂明有望取得突破的五大科學主題，分別是「極端宇宙」、「時空漣漪」、「日地全景」、「宜居行星」和「太空格物」。

《國家空間科學中長期發展規劃（2024—2050年）》的發展路線圖列明，第一階段2024至2027年目標，是營運中國空間站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，形成若干有重要國際影響力的原創成果。第二階段2028至2035年目標，是論證實施月球科研站、太陽系邊際探測、巨行星系統探測、金星大氣採樣返回等科學任務。第三階段2036至2050年目標，是論證實施5至6項大型任務，以及25項左右中小型和機遇型任務。

五大科學主題方面，「極端宇宙」主要探索宇宙起源與演化，揭示極端宇宙條件下物理規律。「時空漣漪」探測中低頻引力波、原初引力波，揭示引力與時空本質。「日地全景」探索地球、太陽和日球層，揭示日地複雜系統、太陽與太陽系整體聯繫的物理過程與規律。「宜居行星」探索太陽系天體和系外行星的宜居性，展開地外生命探尋。「太空格物」揭示太空條件下的物質運動和生命活動規律，深化對量子力學與廣義相對論等基礎物理的認知。