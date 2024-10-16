東方日報A1：睇淡冇料到　施政報告今出爐　港股搶先響哀號

新一份《施政報告》今日出爐，但港股在政府高喊「建未來」措施出台前表現「甩轆」，一度大跌938點，投資者對內地近期的救市措施及港府提振經濟的措施感到灰心，資金「先沽為敬」！市場明顯對新一份《施政報告》能振興經濟和國際金融中心地位不寄厚望，加上內地傳出3年內發6萬億元人民幣（約6.6萬億港元）超長期國債未能提振投資信心，縱使近日已有消息指，政府會在《施政報告》推出紓緩樓市及中小企壓力、減低烈酒稅等措施，但市場明顯不買帳，恒生指數昨曾急挫近千點，收市仍跌774點或3.67%，收報20,318點，大市已經由早前高位累瀉逾12%，淪為資金快進快出的魚塘。

回看港股成交早前一度突破6,000億元創紀錄新高，外界有聲音呼籲《施政報告》趁勢「扶大市一把」，建議將現時買賣雙方均須繳納每宗交易金額0.1%的印花稅，減至0.05%，甚至只收單邊，證券界卻未敢寄予厚望。

信誠證券聯席董事張智威直言，港府在千億財赤的困局下求「財」若渴、着重開源多過一切，估計下調股票印花稅的機會甚微。他又認為，若然恒指跌穿19,954點，不僅代表技術形態轉差，且反映恒指近日跌凸有餘，強調散戶不宜入市。港交所股價昨日大跌5.2%，自10月7日才創下的逾兩年高位計累跌超過23%，較恒指跌幅更為驚人。

大市昨日有愈潛愈深之勢，低開46點後，曾象徵式地倒升兩點，之後便拾級而下，跌幅午後一度擴大至938點或4.44%，低見20,154點，險些失守兩萬點的重要心理關口。

資金對中資股轉趨保守，同樣導致港股暴瀉。內地科網股拖低大市，其中阿里巴巴失守「紅底股」，收報99.85元，跌5.08%，連同騰訊及美團分別收跌4.35%及6.97%，3股合計拖低恒指287點。

內地未有明確有力提振消費的措施，一批內需消費股應聲受壓，華潤啤酒瀉12.87%，成為跌幅最大藍籌，蒙牛乳業與海底撈各跌7.34%及5.89%。

港股昨日主板成交額繼續縮減至約2,612億元，但「北水」在尾市明顯加緊撈貨，港股通淨買入昨日仍有85.43億元，港股通買賣總額相對主板成交額的比率接近39%，「北水」之重要性不言而喻，市場仍寄望港府繼續爭取外資信心。

市場憂慮港股「快牛」狂熱來去匆匆，不同界別對盤活港股表現的訴求亦此起彼落。

就在19家港股公司於本年8月聯名向中國證監會、香港證監會、上交所、深交所、港交所和恒生指數有限公司發出《倡議港股通渠道擴容與門檻調整的聯名信》後，又有第二批22家公司加入聯署。

聯名信指出，中港股市的市場流動性9月逐步復甦，其中9月30日的滬深港通交易佔當日港股總成交額的41.26%，展示了港股通在資本市場的重要作用。

中港各大監管和上市機構宜「補漏趁天晴」，重申3大倡議，涵蓋「降低港股通進入門檻」、以及支持18A公司（尚未有盈利或收入生物科技公司）進入港股通等。

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