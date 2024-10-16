提升人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力　便利全球結算

新一份施政報告提到，香港是國際金融中心，全球排名第三、投資環境排名第一。政府會不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位。政府會持續優化「互聯互通」機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。主要措施包括持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統以便利國際投資者以不同幣種結算各類資產；提升固定收益市場的基建，例如為人民幣計價的回購交易建立中央清算系統，使在港發行的國債於離岸市場成為更受歡迎的抵押品；及繼續研究優化「跨境理財通」。

政府也致力增加離岸人民幣流動性，善用特區與國家的貨幣互換協議，讓香港金融管理局（金管局）更好支持香港經貿發展；提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力，便利離岸人民幣市場的全球結算；探討提供更多元化的離岸人民幣融資渠道。

香港是全亞洲保險公司最集中和保險密度最高的地方。為進一步強化香港國際風險管理中心地位，保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都等基建投資。我們亦會繼續爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司。政府會繼續積極拓展和深化海外網絡，包括與中東、東盟地區的金融合作，舉辦更多國際金融盛事，並在金融領域上尋求進一步與伊斯蘭市場合作。