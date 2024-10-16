施政報告：海運港口局將改革　改為海運港口發展局

新一份《施政報告》今日(16日)公布，港府表示會大力發展航運業務，同時多管齊下，鞏固提升國際航運中心地位，並宣布會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，同時推出船舶租賃免稅等多項優惠，推動高增值海運服務業發展，並加快綠色航運中心的建設。

「香港海運港口發展局」作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。政府將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。

優化和推廣稅務優惠方面，加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度，包括在符合國際稅收規則下為船舶租賃商引入新的稅務扣除安排，壯大本地航運生態圈；招攬海運服務企業落戶方面推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品；及加大培育海事人才方面加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

另外，港府將加快綠色航運中心建設，推動註冊船舶綠色化，海事處自今年起已向達國際減碳標準船舶提供現金獎勵，未來會加強推廣；構建綠色船用燃料加注中心將在年底前公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，推動綠色船舶燃料儲存庫等基建發展，鼓勵港口減排，提供誘因鼓勵使用綠色船用燃料，與大灣區港口合作，並與主要貿易伙伴構建綠色航運走廊；及提供綠色燃料加注的配套為綠色船舶提供智慧化航行安全資訊，提升船隻航行監察服務系統，以助加注燃料時的安全。