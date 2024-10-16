構建高增值供應鏈服務機制　吸引內地企業到港建立總部

為構建高增值供應鏈服務中心，港府今日(16日)公布，構建高增值供應鏈服務機制，投資推廣署與香港貿易發展局會建立機制，加強對接，吸引內地企業到香港建立國際或區域總部，並為在港企業提供一站式多元專業諮詢服務，協助它們「走出去」。同時加大保障企業出口，香港出口信用保險局的法定最高彌償百分率會由90%提升至95%，並提供更多、覆蓋地區更廣的免費買家信用調查服務。信保局亦會擴大對電商的融資支援。

另外，港府將推動中國信保落戶香港發展，提供海外投資及較長投資年期的出口信用保險服務，為在港內地企業「出海」和外資進入內地時，提供更完善出口信用服務。推動貿易融資電子化方面，金管局正透過「Ensemble」項目沙盒試驗電子提單代幣化，善用科技降低欺詐風險，協助金融機構批出貿易相關融資。金管局會和其他地區以試驗形式，制訂傳輸相關貿易資料的機制，促進跨境數據流動和國際貿易數碼化；亦會透過「穩定幣發行人沙盒」，讓潛在發行人測試不同區塊鏈應用場景，包括跨境支付解決方案。

另一方面利用數據提升金融服務，金管局「商業數據通」預計明年與土地註冊處系統連接，協助銀行善用數據優化服務。

港府表示，全球貿易格局不斷變遷，部分供應鏈正向「全球南方」及「一帶一路」國家遷移，內地企業也積極走出去。《2024年世界競爭力年報》，香港在「國際貿易」和「商業法規」排名全球第一，是海內外企業設立管理離岸貿易和供應鏈國際總部的優先選擇地。