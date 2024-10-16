設百億元創科產業引導基金　系統性建設生態圈

加大創科產業投資，港府將設立100億元「創科產業引導基金」，成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈；優化「創科創投基金」，調撥15億港元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設；及發揮港投公司「耐心資本」力量，港投公司會繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

政府將推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億港元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3,000萬港元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。

政府會推出新一輪15億港元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。

港府將制訂香港新型工業中長期發展方案，並推動成立「香港新型工業發展聯盟」，促進「政、產、學、研、投」緊密協作，構建香港新型工業合作平台，包括提供融資機會、促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作等。InnoHK現匯聚本地和全球各地約2,500名科研人員。政府已開展籌備建設第三個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，吸引世界級的科研團隊與本地院校合作，推動科研，匯聚人才。