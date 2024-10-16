研簡化申營辦低軌衛星牌審批流程　向市場提供更多無線電頻譜

新一份施政報告提及推進通訊科技發展，低軌衛星成本較傳統衛星低，政府會研究簡化申請營辦低軌衛星牌照的審批流程。另外，政府會適時向市場提供更多合適的無線電頻譜。

推展航天科技研發，香港科研團隊一直積極參與航天科技研發，今年更有香港居民獲選為預備航天員。我們非常感謝國家支持香港發展航天相關科技，政府將在InnoHK研發平台下成立一所研究中心，參與嫦娥八號任務，為國家的航天發展作出貢獻。

推動新能源發展，政府會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。政府會進一步推動新能源發展，包括：設立可持續航空燃料（SAF）用量目標 —— 加快航空業碳減排，滿足國際航空公司對SAF日益增加的需求；發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈 —— 會就供需情況、存儲、加注等作長遠產業發展規劃；及推動綠氫和低碳氫能 —— 積極協助業界建設太陽能製氫裝置作為產業示範，明年提交條例草案，確保氫燃料安全使用。政府亦會擬備香港氫能標準認證模式。