康文署將移除深水埗公園一棵大葉桉　原址附近補種雞蛋花

康樂及文化事務署將於本月21日移除深水埗公園內一棵健康及結構狀況欠佳的古樹名木。該樹是一棵大葉桉，樹高11米，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD SSP／1。由於樹木所在位置鄰近荔枝角道，人流及車流眾多，為保障公眾安全，決定移除有關樹木。

康文署解釋，自2012年開始發現健康及結構欠佳，樹幹受白蟻侵害，樹幹基部發現有內部木質腐爛情況及有三個外露樹洞。署方一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施放殺真菌劑、施肥、鬆土、放置白蟻誘餌、使用除蟲劑、修剪和移除腐爛樹枝及安裝纜索以緩減樹木風險。惟去年開始，該樹基部的木質發現明顯腐爛，其健康及結構狀況持續轉差，無法復原。

經樹木管理辦事處安排諮詢城市林務諮詢小組，成員對移除該樹的建議沒有異議。此外，署方亦就有關移除該樹的建議諮詢深水埗區議會，亦獲支持。移除該樹後，將安排在鄰近的位置補種一棵雞蛋花。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。