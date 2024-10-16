施政報告：機場三跑年內完成建設　2035年處理能力增50%

港府在今日(16日)出爐的新一份《施政報告》表示，香港機場管理局今年內會完成三跑道系統建設，香港國際機場在2035年起的處理能力將增加50%。政府會大力擴展航空網絡，支持香港國際機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路」國家民航合作，同時結合珠海機場優勢，加強「經珠港飛」直通客運服務，共同開展國際貨運業務，擴大協同效應。

政府將發展世界領先機場城市，會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。

另外，當局將擴大航空貨運優勢至大灣區，機管局正與東莞全力推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達致每年處理100萬公噸貨量。港府會超前部署，開展規劃第二期發展，引入更多高增值物流、跨境電商及快件服務設施，並會把航空轉運貨物豁免許可證安排擴展至其他多式聯運模式，提升競爭力。