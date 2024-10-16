MIRROR紅館事故3人被控串謀詐騙　區院料審18日

男團MIRROR2022年7月28日的紅館演唱會發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，其中「阿Mo」李啟言目前仍需接受治療。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀詐騙罪。3人不認罪，案件今（16日）在區院開審，初步預期審期18日。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理），同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人今日在庭上正式否認所有控罪。據控方透露，檢控基礎並不在於經濟損失，而是被告偏離公共責任，讓演唱會繼續進行。控方將傳召約15名證人。由於控辯雙方需時商討部分證據的呈遞方式，及進一步修改同意事實，因此押後至明天繼續審訊，料會讀出開案陳詞。據了解，控方證人包括康文署、大國文化職員。

串謀控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，在香港，串謀向康樂及文化事務署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。欺詐罪則指各人作出上述行為，以使署方允許上述演唱會繼續舉行，導致藝能工程有限公司獲得利益，或導致大國文化製作有限公司蒙受不利。各被告續准保釋，但須遵守不得與控方證人討論本案案情、到警署報到等條件。

案件編號：DCCC 291/2023