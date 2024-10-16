施政報告：高才通增13間海外大學　高收入人才首簽延至3年

港府前年年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。政府今日(16日)發布新一份《施政報告》並宣布，為建立優質人才庫配合發展，將革新各項輸入人才機制以「搶人才」，其中包括更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才，並擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。

其餘「搶人才」措施，包括優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額；在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；及延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港/回港就業安排」的試行安排，為期2年。

為挽留人才，「人才服務辦公室」除因應人才個人需求提供協助外，會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作夥伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，讓僱主與人才進行直接職業配對。人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。