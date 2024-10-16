居屋白表青年家庭及1人申請者派多一個籌 白居二增1500配額

為支持青年購買資助出售單位，港府今日(16日)宣布，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃額。單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多1個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及1人申請者。

港府在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。為加強支援青年發展潛能，政府會在青年廣場開闢全新互動空間及設立視頻工作室；並推出新一輪「青年生涯規劃活動資助計劃」，資助非政府機構優化服務，加強國家元素。香港賽馬會將出資3億港元作支持。

港府會繼續推展內地及海外交流和實習計劃，優化「大灣區青年就業計劃」，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷，上調向企業發放就業津貼的上限至每月12,000港元，並探討雙向安排。優化「展翅青見計劃」，易名「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。

政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。專責小組提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3,000個。