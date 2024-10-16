施政報告：下學年設深造獎學金　每年予1200名指定課程本地學生

新一份《施政報告》今日(16日)出爐，港府表示將全力推進香港成為國際專上教育樞紐，培育未來人才，打造「留學香港」品牌。政府將爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

港府將設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金，鼓勵更多本地學生深造。同時，將完善宿舍配套，推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。

另外，政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。我們計劃在2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。