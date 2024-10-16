十屋邨作智慧屋邨管理試點　房委會明年建立中央物業管理平台

房委會已挑選十條屋邨為智慧屋邨管理試點，明年起建立中央物業管理平台，在日常管理引入數字科技，提升管理效率及服務質素。房委會亦會由明年起逐步在新建公營房屋工程項目中應用項目資訊管理及分析平台，實踐工程項目數字化管理，善用三維數碼地圖、虛擬數碼模型等，提升工程效率。

政府會繼續推動央行數碼貨幣、移動支付、虛擬銀行、虛擬保險及虛擬資產交易等創新金融服務。財庫局會發表政策宣言，闡述對金融市場應用人工智能的政策立場和方針。其他措施包括：推動以央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付應用，金管局正積極在「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）上，測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案及場景，並擴大公私營機構的參與度；完善虛擬資產交易規管，財庫局會就虛擬資產場外交易的規管完成第二輪諮詢，並提交規管虛擬資產托管服務提供者的擬議發牌制度；推動現實世界資產代幣化及數碼貨幣生態系統；金管局正推動「Ensemble」金融市場基建項目，探索現實世界資產代幣化的應用，及利用數碼貨幣進行銀行同業結算，促進相關資產交易的發展。另外，金管局亦透過「穩定幣發行人沙盒」讓潛在發行人測試業務計劃和應用場景，並聯同財庫局今年內提交條例草案，規管法幣穩定幣發行人；及推動數碼證券市場發展，金管局即將推出「數碼債券資助計劃」，鼓勵更多金融機構及發行人在資本市場交易中採用代幣化技術。

政府會積極推動企業貿易數字化改革，包括爭取參與國際社會就數字經濟發展的討論，並在磋商雙邊貿易協議時，研究加入相關章節，促進數字貿易和跨境電商發展。商務及經濟發展局正全力發展貿易單一窗口，提供一站式電子平台，方便業界提交進出口貿易文件報關及清關。金管局已成立工作小組，對未來供應鏈的趨勢變化作深入研究，並提出建議。研究範圍包括如何從人才、金融基建及科技、法例等方面促進貿易電子化，減低貿易成本及提升貿易生態圈。

為打造香港成為跨境電商物流配送中心，政府會檢視現行流程，提升跨境貨物配送的效率，加強香港的競爭力。另設立「推動法律科技發展諮詢小組」制訂政策措施，並推動業界應用法律科技。