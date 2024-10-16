「中小企融資擔保計劃」借款企業　可申請最多12個月「還息不還本」

新一份施政報告提出支援中小企，針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，政府會推出以下支援措施：

再推「還息不還本」 —— 容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業（包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款）申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資；

向「BUD專項基金」注資10億元 —— 通過基金（全稱「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」）協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，並更針對性資助企業推行綠色轉型項目；

支持中小企數字轉型和把握電商機遇 —— 擴大數碼港「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等，一對一形式資助中小企數字轉型。在未來兩年繼續舉辦「香港好物節」，助力中小企拓展內地電商銷售市場，並適時在東盟市場舉行「香港好物節」；

強化中小企品牌發展 —— 貿發局會制訂計劃，於內地和海外展覽會設立更多香港館，加強推廣香港品牌。工業貿易署和貿發局亦會加強支援中小企發展品牌和拓展電商銷售網絡；

加強香港設計中心服務 —— 重組香港設計中心架構和職能，協助設計業中小企提升產品和品牌設計服務，加強與初創企業和在港內地企業合作對接；

加強定期展覽獎勵 —— 增撥5億元推出「定期展覽獎勵計劃2.0」，聚焦支持新設及國際性大型展覽，加大推動盛事經濟和會展業發展；

協助參與政府採購 —— 房委會將優化加入維修工程承辦商名冊的申請程序，為承辦商提供更多投標機會；及

加強建造業付款保障 —— 政府已提交的《建造業付款保障條例草案》，禁止將「有條件付款」等不公平條款寫進合約，並引入審裁機制以解決付款爭議。