西九文化區將建立藝術品交易生態圈　聯旅發局宣傳吸旅客

西九文化區進一步擴大香港藝術品交易優勢，推動建立完整的藝術品交易生態圈，建立高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施；推廣文化區為國際文創商業盛事場地，西九文化區有超過20個活動場地可舉辦不同類型盛事，加大力度招攬國際文創和商業盛事在文化區舉行，帶動更多遊客訪港，刺激消費；加強文化藝術創意項目產出，以商業原則籌劃和策展在本地或海內外長期公演和展出的表演藝術和展覽項目，並擴大文創產品銷售渠道；及打造文化區成為必到文創旅遊地標，推出更多特色體驗活動，並聯同香港旅遊發展局加強全球宣傳，吸引更多旅客。

文體旅局去年就制訂《文藝創意產業發展藍圖》徵詢藝文界意見，涵蓋4個發展方向：推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流和推動產業化發展。文體旅局稍後將諮詢文化委員會，並在今年內公布。

「文創產業發展處」今年6月成立，透過產業導向推動業界發展，包括：「創意智優計劃」將培育更多具產業化潛力的文創項目，加強跨界別合作，引進市場資源，助業界開拓商機；推動更多香港和海內外文創產品加入「亞洲知識產權交易平台」，促進跨界別交流合作和商業配對，推進文化知識產權交易和轉化；及把全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事，打造香港成為亞洲時裝設計中心。