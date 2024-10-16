重新檢視香港大球場改建計劃　確保與啟德體育園發揮協同效應

啟德體育園即將落成，明年底粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會，港府認為本港有優厚條件打造成國際體育平台，將繼續推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展，包括：加強精英運動員和教練發展，政府已邀請香港體育學院檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，優化培訓系統，並成立委員會督導運動醫學及運動科學發展。政府亦會加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性。

另外促進體育活動普及化，提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化；改革體育總會管治，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，確保體育總會能高效運作，讓運動員（包括殘疾運動員）在公平和專業環境下發揮潛能；及發展體育產業主場經濟，政府會繼續支持運動員參加各類賽事，並充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。

政府會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。