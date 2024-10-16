施政報告：港府續推北都　已物色三地發展試點加快建設

新一份《施政報告》續推進北部都會區。港府今日(16日)表示，北都將逐漸進入收成期，會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。為加快北都建設，政府會試行「片區開發」模式，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。目前已物色3個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。

當局指，在未來五年，北都會有約6萬個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓亦會落成。在第二個五年，新落成的房屋單位將再增加約15萬個；有逾1,000萬平方米的總樓面面積作經濟用途；古洞北首幢政府聯用辦公大樓落成啟用；北區醫院完成擴建並投入服務；運輸基建方面，北環線主線2034年竣工，北都公路(新田段)預計2036年開通。

另外，政府將就新田科技城首階段基礎工程尋求撥款，今年內開始工程，爭取自2026至27年起陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。另外，元朗南新發展區第二期工程亦會在明年中開展。牛潭尾初步發展建議短期內公布，當中會預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展，接着會在年底公布新界北新市鎮及馬草壟一帶的初步發展建議。今年內啟動北區沙嶺的改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至10公頃。

政府續稱，正探討選取試點產業園區，例如洪水橋/厦村新發展區部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，負責按政府產業政策制訂園區發展和營運策略(包括考慮接受策略性投資)及日常管理、招商引資等工作，明年首季公布細節。當局亦會考慮因應個別產業發展需要，彈性批撥產業用地，推動產業發展。