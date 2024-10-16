施政報告：長者醫療券大灣區試點　將擴至9個內地城市

新一份《施政報告》今日(16日)發布，為加強頂層規劃和督導，港府表示成立「融入國家發展大局督導組」，帶領特區政府及各界更積極推動香港與內地，尤其與大灣區內地城市的融合發展，並通過多個合作專班，深化相互協調和合作。政府會繼續通過構建更高水平互聯互通、促進政策創新突破、共建更廣的規則銜接及機制對接，及加快帶動創科和產業協同發展，推進大灣區建設。另外，「長者醫療券大灣區試點計劃」將擴展至大灣區9個內地城市。

政府指，「香港國際機場東莞空港中心」是創新合作機制發展的最佳示範，由香港投資和建設，結合香港航空物流優勢和內地土地及人力資源優勢，降低營運成本及貨物處理時間，是優勢互補的示範典例。當局將與東莞市政府共同推進永久空港中心發展，並加大結合香港國際機場與珠海機場的優勢，透過加強「經珠港飛」直通客運服務，推進與珠海市共同開展國際貨運業務等措施，達致互惠共贏。

港府又指，將與廣東省已成功構建香港首批工程專業的職稱評價機制，會逐步擴展到其他建築專業，亦與廣東省及澳門合作，就建造技術工人及人員的技術水平建立灣區標準，並推展「一試多證」安排，通過灣區標準考試，可同時獲發三地的職業技能證書，提升整個大灣區的建造業培訓質素，培養人才。另外，香港投資管理有限公司與內地有關機構正積極探索合作機遇，並因應市場發展，共同投資於大灣區具潛力以及有經濟和社會效益的項目。

至於去年在銀行、信貸資料及醫療業界試行的《粵港澳大灣區(內地、香港)個人信息跨境流動標準合同》便利措施在簡化跨境數據合規流動方面運作暢順，港府將擴展措施至各行業，促進更多便民利企的跨境服務及大灣區數據流通；並透過粵港合作，擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至大灣區9個內地城市；利用醫健通平台，擴大跨境醫療紀錄互通；探索以河套深港科技創新合作區的「大灣區臨床試驗協作平台」及「真實世界研究及應用中心」，打通數據、樣本、藥械跨境應用，加速醫療創新產業發展；加強協作在大灣區內推動與國際接軌的專科培訓。

此外，港府會繼續推動落實優化跨境司法文書送達安排的工作，並推動設立大灣區法律資訊平台及大灣區律師特定平台組織，促進專業交流及培訓。當局續稱，至今已有4所本港大學進入大灣區辦學設立分校，政府亦已設立「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年到大灣區工作，並正探討在這方面的雙向安排。