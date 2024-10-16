施政報告：公屋富戶政策將收緊　明年初推獎勵計劃打擊濫用公屋

為加速公屋單位流轉，港府今日(16日)透過新一份《施政報告》表示，房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時4比6，調整至5比5，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。另外，房委會明年1月亦會推出「善用公屋資源獎勵計劃」打擊濫用公屋。

當局亦將調整公屋，包括綠表置居計劃及資助出售單位的比例，房委會正檢視未來10年中後期落成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位的比例，由現時7比3逐步調整至6比4；並增加屢次向隅者購買資助出售單位機會，由下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼。消息人士指出，調整比例不會一步到位，而是在十年計劃的後期開始慢慢調整。當局又計劃增加多次申請居屋但不中籤的「黑仔王」抽籤機會，向連續兩次申請同一類別資助出售房屋的申請人，提供多一個抽籤號碼，若申請人為未滿40歲的青年，則最多可獲共3個抽籤號碼。消息人士透露，根據2022年成功購買居屋的人士中，多次抽籤的向隅者約有26至27%，為協助此類人士及青年置業，為提供多一個額外抽籤號碼予他們，但此「優惠」不能與「家有長者」及「家有初生」同時使用。

房委會近年加強打擊濫用公屋，房委會上兩個年度共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。港府稱，房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。

另外，房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布重建彩虹邨的研究結果和細節，明年會公布西環邨及馬頭圍邨的重建方案。而根據《長遠房屋策略》，未來10年私營房屋需求為13.2萬個單位，政府未來五年會準備好可興建約8萬個私營房屋單位的土地。