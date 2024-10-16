明年推綜援長者廣東安老院試驗計劃　每月資助5千元名額1千個

新一份施政報告提及構建關愛共融社會，政府指重視構建和諧穩定、關愛共融的社區，讓弱勢社群和有需要的家庭得到適切協助。社福開支一直居各範疇公共開支之首，用於社福的開支每日超過3億元，可見政府重視社福投入。政府採取精準扶貧政策，將資源投放在最需要幫助的人，措施獲社會正面回應。我們會聚焦以下重點：

擴大「共創明『Teen』計劃」 —— 今年內推出第三期計劃，招募4 000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等；

擴展「社區客廳試行計劃」 —— 在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1 300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。若計及已推出的4個社區客廳，預計可為約3 050個劏房戶每年約47萬人次提供服務；

優化「在校課後託管服務計劃」 —— 今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作；視乎實際需要和成效，我們計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限；及

資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院 —— 明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。

在照顧長者方面，政府着重照顧有需要的長者，不斷加強長者服務。政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6 000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。

政府稱，會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括：

今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家；分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用；及委託機構為參加計劃長者提供關愛服務，協助他們適應在粵生活。

政府續稱，同時致力提升本地院舍人手的支援和水平，通過「院舍輸入護理員特別計劃」紓緩人手短缺，同時全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求。檢討預計今年內完成。此外，政府正和銀行業商討可行方法，讓在粵閩兩省養老的香港長者更便捷經銀行領取政府的援助金。