港府恒常化「關愛隊」撥款　下一期增加資助金額5成

新一份施政報告提到，「關愛隊」是政府完善地區治理架構的重要服務隊伍，全港452隊「關愛隊」已在去年全面起動。「關愛隊」勤奮用心，提供多元關愛和支援服務，例如已探訪合共約230,000長者戶和有需要住戶，提供超過22,000次簡單家居或其他各種支援，大獲市民讚賞。政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額5成，支持「關愛隊」的工作。

另外，在促進婦女發展方面，有不少香港女性擔當着領導角色。為促進女性職場發展，我們會與各界女性領袖建立網絡，並推出「『友』妳啟導」，為女大學生配對高級管理人員友師。在支援在職家長方面，為支援在職家長，我去年宣布增設10所資助獨立幼兒中心。政府會再增設1所，提供100個日間幼兒照顧名額，並把「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額增加兩成半至2,500個，受惠兒童人數會增至25,000 人。

在保護兒童方面，立法會已通過《強制舉報虐待兒童條例》，規定社福界、教育界及醫療衞生界的專業人士必須舉報嚴重虐兒個案。為加強育兒教育，社署會推出試驗計劃，成立四間「社區親子中心」，以遊戲為本方式促進親子互動及教導家長正向育兒方法，支援有需要的家庭。

為支援少數族裔人士更好融入社區，去年提出增設的兩間少數族裔人士支援服務中心今年內會投入服務。政府明年起會加聘一間支援服務中心，為少數族裔人士提供傳譯及翻譯服務，減輕言語不通的不便。教育局會加強支援非華語學生（包括少數族裔學生）的中文學習和家長協助，包括籌辦課後中文學習班、增潤「網上中文自學資源」、組織跨校教師學習社群等，亦為非華語學生家長舉辦家長教育活動。