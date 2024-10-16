市建局研荃灣及深水埗規劃　發展局利用新開發土地推動舊區重建

市區重建局正進行荃灣及深水埗規劃研究，將在明年下半年提出更新大綱藍圖。發展局亦正研究利用新開發土地推動大型舊區重建項目，包括跨區轉移地積比、建造更多「專用安置屋邨」等，目標在明年上半年制訂建議。「活化工廈」多項快將到期的措施延長至2027年底，包括繼續容許工廈重建項目增加地積比率最多兩成等，持續鼓勵舊工廈重建及改裝。

政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展。根據最新預測，未來10年由政府主導的項目中，可提供作發展的土地(即「熟地」)達約3,000公頃。政府在批售土地時，會考慮市場變化，讓市場環境平穩及健康發展。委會會加大應用與科研機構共同研發的第二代「組裝合成」建築法（MiC 2.0），並簡化現場安裝工序，保障施工安全，及在合約標書中明確規定可使用建築機械人的工序部分，提升工地安全和建造效率。

政府大力精簡土地發展程序，並已發內部通告，明文要求所有審批部門處理申請時擔當促進者角色並致力精簡流程，受到業界歡迎。港府會繼續拆牆鬆綁，包括善用業界資源提速提效，將無人機勘察樓宇外牆和僭建物以及相關分析工作外判予私人公司，並把較小規模或臨時構築物的審批，改由專業人士自行認證；減低建造成本，加強發展局轄下項目策略及管控處的角色，在今年內完成關於建造成本的策略性研究並提出改善措施，包括增加由政府直接採購建築物料和產品、檢討建築設計標準、促進國內外具成本效益的建築物料及建造技術於本地應用；及擴大項目協調工作，擴大發展局轄下項目促進辦事處的職權，除協調部門加快審批大型私人住宅及商業項目外，亦包括北都創科及其他產業發展項目的土地使用及相關審批。

發展局今年8月成立「香港建築科技研究院」，為創新物料、建造方法和技術等進行應用研發、制訂標準、提供測試及發出認證，帶領業界創新，並將推行「組裝合成」製造商認證計劃，配合內地作為生產基地，促進粵港建築業優勢互補。港府會透過「香港建築科技研究院」，參考海外及國家標準，檢視和優化香港沿用多年的建築標準，促進海內外優質並具成本效益的建築物料於本地應用。而且，當有高質素的國標建築物料及技術於本地應用時，亦有利國標開拓國際市場。港府與廣東省相關機構緊密對接，推展制訂「粵港澳大灣區建築標準」。