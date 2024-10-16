施政報告：將探討公營醫療收費架構及水平　增強各聯網藥械採購

今日(16日)出爐的《施政報告》提及將提升醫院管理局的公私營醫療服務，包括探討收費架構及水平，以達致鼓勵慎用服務，引導資源至最有需要及危重病病人，增加支援有經濟困難患者，並加強公共醫療服務針對性補貼在財政方面的可持續性。

政府會加強公營醫療集中各聯網藥械採購，提升議價能力，並且更快更主動將有效及符成本效益的創新藥引入藥物名冊；運用香港基因組中心基因數據，制訂遺傳及罕見病目錄，以助臨床團隊及早診斷和治療，並支援相關研究及臨床試驗，發展精準醫療。

在香港兒童醫院方面，政府將全面整合各聯網兒科，並開拓更多先進醫療服務，更好發揮兒童醫院功能；並敲定第二個醫院發展計劃項目和時間表，配合北都發展及地區需要。當局亦會按國家認證標準建設首間中風中心及第二間胸痛中心；另將優化專科門診的分流制度和轉介安排，包括設立跨專科綜合門診，免卻需要多重轉介；以及提升白內障手術量至少20%。

另外，為增加醫療服務質素和效益，港府將組織專業平台，以實證為本，制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準；為提升服務效益及應對醫療通脹，為公私營醫療系統編製質素指標，並探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界；以及修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有更整全的電子病歷以加強醫療服務連貫性。