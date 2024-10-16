改革僱員再培訓局　增15000總學額　不設學歷上限

再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手。

港府改革僱員再培訓局，提升角色和定位，由為基層勞工提供「就業為本」的培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」的培訓課程和策略。面對市場激烈競爭、產業迅速發展及科技應用普及化，勞動人口持續學習尤其新技能至為重要。改革即時措施包括從明年初開始，不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15,000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。

除了落實上述短期措施，再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制訂細節和時間表，明年提出方案。為支持本地僱員職業培訓，政府會把兩所空置校舍作培訓基地，提供予具規模而有豐富培訓經驗的工會組織申請，開辦不同行業（尤其建造業）的課程。

鼓勵中高齡人士就業，為期3年的「再就業津貼試行計劃」今年7月推出，至今有超過2萬名參加者。勞工處會持續推進計劃，並通過《好僱主約章》2024鼓勵僱主採納家庭友善僱傭措施，包括安排彈性工作等。

政府積極推動業界提供更安全的工作環境，包括今年7月強制規定指定私人建築工程為可移動機械採用「安全智慧工地」系統，並發出首批安全智慧工地系統標籤。未來政府會透過修訂安全守則、推廣善用科技和加強行業培訓三管齊下，加強保障勞工安全。