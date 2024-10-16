擴大生產者責任計劃適用產品　逐步應用塑膠及紙包飲品

政府將為生產者責任計劃訂立適用於不同產品的法律框架，讓日後可逐步應用於包括塑膠飲料容器和紙包飲品盒等產品，擴大轉廢為材。政府會注資1億港元，推出新一輪「清潔生產伙伴計劃」，加快推動位於香港及廣東省的港資工廠綠色轉型和改造升級，向碳中和目標邁進。

政府會持續推動減廢回收工作，包括加強對公眾和校園減廢回收宣傳教育；擴大社區回收網絡，將公共回收物收集點的數目由現時約500個增加至800個；優化「綠在區區」回收設施服務時間以更好提供服務；在公共屋邨內設立「自助回收站」或智能回收設施；倍增全港住宅廚餘收集設施；檢視「綠在區區」的招標安排和要求，提升其成本效益和服務水平。首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK 1預計明年投入服務，港府亦會推進I·PARK 2建設，向「零廢堆填」目標進發。政府會持續評估社會對減廢的看法和參與度，明年中向立法會匯報。

政府一直透過「低碳綠色科研基金」和「創新及科技基金」支援本地綠色科技發展，將具實際應用潛力的科研項目轉化為具商業價值的技術或產品，並在本地生產。環境及生態局現正協助兩間本地公司設立生產線，利用本地回收廢料升級再造成高價值產品，分別是無電製冷和創冷產品的核心原料以及聲學超材料產品，促進香港綠色工業發展。

環境及生態局亦已將全港約20幅專供回收業界使用的短期租約用地，加大可用面積和延長租約年期，協助業界加大發展和升級改造。政府會持續優化郊野公園設施，結合鄉村文化特色，為市民和旅客提供更優質的生態旅遊體驗。同時，繼續推進三寶樹濕地保育公園建設。

政府大力推行綠色運輸，透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位。政府會投入3億港元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3,000個高速充電器。政府今年已批出兩幅空置油站用地改作快速充電站，並計劃明年邀請業界表達意向，利用現有油站用地以「一地多用」模式設立充電站及在上蓋發展其他用途。