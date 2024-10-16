施政報告：研究強積金「全自由行」具體方案　

強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。

強化破產欠薪保障基金，保障僱員。政府會推進保障僱員的措施，明年5月1日取消強積金制度下僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億港元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出。消息人士解釋相關資助將會按年遞減，以每年總遣散費金額50萬港元為界線。被問及設立相關金額界線的原因，消息人士解釋計劃主要時為了協助中、小、微企應對對沖安排。另外，早前早前有政黨指出現時強積金供款下限不合理、比被最低工資還要低，領取最低工資者仍要供款。消息人士解釋當局已經展開公眾諮詢，預計今年年底或明年初會有結果。

政府會檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益；落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；及修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4個星期、每個星期工作18小時（即共72小時）放寬至4個星期合計68小時，讓僱員更容易享有全面僱傭權益。