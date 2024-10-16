首個跨境旅遊合作區　中越瀑布景區正式營運

中國和越南周一（14日）發表聯合聲明，鼓勵雙方遊客赴對方國家旅遊，促進旅遊業、航空合作快速復甦和健康發展。中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區周二（15日）正式營運，成為中國首個跨境旅遊合作區。

合作區內中國德天瀑布與越南板約瀑布相連，有奇特的喀斯特地貌和美麗的自然山水風光，構成亞洲第一大跨國瀑布。中方景區打造有兩國豐富文化元素的中越風情街和中越跨境街，越方一側則有越南特色美食和民族文化體驗。該合作區是中越2015年簽訂相關開發協定後，由廣西與越南高平省共同建設和實施的項目，雙方同意在德天（板約）瀑布景區各劃出2平方公里設立合作區，去年9月15日起試營，碩龍邊檢站累計為合作區辦理旅客邊檢手續3萬餘人次。

廣西邊檢總站碩龍邊檢站辦公室主任黃燦強表示，邊檢機關推出「免採指紋、免蓋驗訖章、免填外國人入境卡」、「線上聯審快審」等措施，方便旅客快速查驗通關，並將跨境遊覽時長從5小時延長至6小時。廣西壯族自治區副主席胡帆在合作區正式營運啟動儀式上表示，這為兩國高水平對外開放合作提供積極探索，將示範引領兩國邊境地區開展更深入合作。