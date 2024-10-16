施政報告：延續三層應急機制　明年設青少年即時網上支援平台

精神健康問題近期備受社會關注，港府今日(16日)透過《施政報告》表示，將加大提供醫、教、社協作服務，促進市民精神健康。其中，為加強支援兒童及青少年，當局將延續及優化學校為本的三層應急機制，推出高中及初小的「精神健康素養」資源套；明年第二季建立青少年情緒健康即時網上支援平台。

當局將加強教師培訓和家長教育，增強教師及早識別及支援有精神健康需要學生的能力，並協助家長掌握照顧子女精神健康的知識和技巧。此外，為提升社會對精神健康的關注，每年將為《精神健康職場約章》訂立推廣主題，嘉許達標的參與機構；並在校園加大推廣《4Rs精神健康約章》，更全面地提升學生、教職員及家長的精神健康。

政府亦將制訂「精神健康分層護理模式」，制訂多專業界別的分層架構，由最前線處理一般情緒問題、到須跟進個案，以至較嚴重精神病患個案，清晰化各專業例如教職員、社工及醫護人員等，在每一層級個案所提供精神健康服務的定位和分工，令他們可以順暢地分工合作、各司其職。為協助精神復元人士融入社區，港府將設立「精神復元人士過渡支援服務隊」，支援輪候中途宿舍服務的離院人士；社會福利署亦會增設精神健康綜合社區中心。