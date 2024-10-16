施政報告：26/27學年小五下學期呈分試加入體育科

最新一份《施政報告》中指出，2026/27學年開始將於小五下學期呈分試加入體育科。教育局今日（16日）向全港學校發通告，公布呈分試科目比重的優化安排，其中比重總和維持38分不變，中文、英文及數學科的比重由9分下調至8分，以為師生釋放學與教空間；而現行比重為6分的常識科將分拆為科學科與人文科，兩科的比重將同樣為4分，以培育學生均衡的科學和人民素養；而新加入的體育科，比重則與視覺藝術及音樂科一樣，佔2分，以促進學生的全人發展。

教育局表示，全港小學於2025/26學年由小一及小四開始推行小學科學科及人民科，因應社會的發展和學生學習和成展的需要，教育局期望透過優化科目比重，以促進學生的全人發展、均衡學習、健康成長，以更好裝備學生迎接未來的機遇和轉變。在蒐各方意見後，持份者普遍支持小學科學科與人文科佔相同比重，亦普遍支持將體育科加入「呈分試」，以提升學校及家長對學生體能和身心健康的重視，並進一步推動學生建立健康的生活方式，體育和醫學相關專業人士亦提出數據，指恒常運動對學生的精神和身體健康有多項裨益，其認為納入呈分試可對學生產生正面效益。

針對體育科的評估範疇及準則，教育局指會以體適能、態度、體育技能及知識作為評核範疇，有關比重由學校自行決定，但通常會以體適能及體育技能主要元素， 學校須制定一套配合校本體育課程的校內成績評估政策，訂定清晰的學習目標、評核範圍、重點及形式、評分標準等。政府消息人士指，評核方式預料與以往一致。

至於坊間關心如學生因健康理由未能進行考核，當局指學生須呈交由註冊醫生簽發的證明書，或建議可參與活動推薦書。消息人士指出，如學生獲豁免可不進行評核，有關體育科成績將不作計算，即呈分試的比重總和會由38分改為36分，如學生因生病不適等原因而缺席考核，則可在日後進行補考，或直接使用另外兩次呈分試的分數作計算，消息人士續指學校可用不同標準為不適合做運動的學生進行評核，但要先向教育局徵詢意見。