兩隻大熊貓離華抵美　明年1月與公眾見面

內媒周三（16日）報道，同為3歲的雄性大熊貓「寶力」和雌性大熊貓「青寶」乘搭專機，於當地時間周二（15日）早上抵達美國首都華盛頓附近的杜勒斯國際機場。牠們將在華盛頓國家動物園開展10年旅居生活，明年1月24日起與公眾見面。動物園宣布於周二閉園，以迎接大熊貓到來。

兩隻大熊貓乘搭滿載竹子和紅蘿蔔的「熊貓快線」離開中國。飛機追蹤訊息顯示，牠們於周一（14日）從四川成都出發，抵達美國阿拉斯加州安克雷奇後，繼續飛赴杜勒斯機場。牠們將入住已翻新的熊貓園，園內有茂盛的草皮、新的攀爬設施和熊貓吊床，另建起更高圍欄，升級空調，熊貓攝像系統又安裝40個新鏡頭。

「寶力」和「青寶」將被隔離至少30天，隨後有更多時間適應棲息地和動物園飼養員。對於不足一年再迎大熊貓，動物園園長史密斯稱之為「歷史性時刻」，將開啟該園大熊貓保護計劃的新篇章。「寶力」雖在四川出生，但其家族成員與美國頗有淵源，外祖父母「美香」和「添添」在同一動物園生活了23年，母親「寶寶」2013年在美國出生。