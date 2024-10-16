新余大火39死事故逮捕10人 市委書記等55官員被追責

江西省新余市渝水區天工南大道一間店舖今年1月24日發生火災，造成39死9傷。內媒周三（16日）報道，江西省公安機關對涉嫌違法犯罪的10名涉案人員立案偵查。省紀檢監察機關按照幹部管理權限，對事故中涉嫌違紀違法的55名公職人員嚴肅追責問責，其中新余市委書記鄭光泉受到黨內嚴重警告處分。

當局公布，新余凝霜製冷設備有限公司法定代表人吳和根、新余市渝水區佰燴香燒烤原料批發部實際經營者吳勇、新余市博弈教育諮詢有限公司法定代表人柳金漢等10人涉嫌重大責任事故罪受查，被檢察機關批准逮捕。此外，新余市前人防辦主任鄧員清、新余市消防救援支隊袁河大隊大隊長丁小榮、新余市城鎮發展服務中心原正科級幹部龔宇新共3名公職人員，因涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪受查，鄧、龔二人已移送檢察機關審查起訴。

早前出爐的調查報告顯示，這是一宗生產安全責任事故，因涉事房主違法違規改變商住綜合樓地下一層用途用作出租經營，冷庫建設施工單位違規建設冷庫時起火，涉事建築先天存在防火分隔重大缺陷，教育培訓機構和賓館違規經營，屬地有關部門專業監管和行業管理失職缺位，地方黨委政府安全領導責任落實不到位導致。