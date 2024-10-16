中俄總理會晤　支持彼此維護核心利益

米舒斯京（左）過去與李強（右）在吉爾吉斯斯坦會晤。

中國國務院總理李強在巴基斯坦伊斯蘭堡出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間，周三（16日）會見俄羅斯總理米舒斯京。李強指出，中方願與俄方進一步深化經貿、能源等傳統領域合作，促進數碼經濟等新興領域合作，不斷提升兩國產業鏈、供應鏈協作水平。

李強表示，中方願與俄方加強戰略協調，拓展互利合作，雙方要緊密溝通協作，推動上合組織成員國增強戰略互信，堅持互利共贏，更加團結進取，着力加強貿易、能源、數碼經濟和綠色產業等各領域合作。米舒斯京則指，在當前國際形勢下，俄方願與中方相互支持彼此維護核心利益，加強共建「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，深化經貿、能源、交通運輸、農業等領域務實合作，密切在聯合國、上合組織、金磚國家等框架內溝通協作，推動兩國關係持續深入發展。

李強同日與米舒斯京、蒙古總理奧雲額爾登舉行中俄蒙三國總理會晤，指近年三方合作總體保持穩健發展勢頭，符合共同期待。中方願與俄蒙兩方進一步增進互信，加強協調，推動三方合作走深走實，並聚焦中蒙俄經濟走廊下重點合作，深化在上合組織等平台多邊協作。