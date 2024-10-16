涉潑水節向警察射水　3男襲警及普通襲擊罪罪成　還押至11.1判刑

去年4月九龍城潑水節活動期間，有人涉嫌向現場警員及傳媒近距離射水及潑水。3名懷疑涉案男子，被控6項襲警及普通襲擊罪。3人不認罪受審，案件今日（16日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官認為，3人明知警員及傳媒的身份，而不斷向他們近距離射水，屬蓄意施加非法武力，裁定3人罪成，下令3人還押至11月1日判刑，期間為3人索取背景及社服令報告，明言控罪嚴重，一般來說會判監。

3名被告依次是曾維誠(26歲，的士司機)、葉嘉健(26歲，文員)，以及袁子健(31歲，紮鐵工人)。3人同被控於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的警務人員，即輔警警員6553、8591及女輔警警員6605，以及襲擊男子吳家軒和李天耀；曾維誠和袁子健再被控於同日同地襲擊男子譚永文。

裁判官裁決時指，3名被告不斷向相關警員及記者的頭部近距離射水，超越可接受的標準，不屬粗野嬉戲或「玩吓」。案中事主被射水後，曾出手擋格，擰轉面或離開現場，即使有事主在過程中面露笑容，但整體而言，他們明顯不願意及不同意遭近距離射水。而當時警員穿着制服當值，記者亦穿着寫有「Press」的外衣，明顯不是參與活動者，3名被告必然知道他們的身份，其行為明顯是有意圖，屬蓄意施加非法武力，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，判3人面對的全部控罪罪成。

案件編號：KCCC 2666/2023