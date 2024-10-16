擬增購電腦運算力加強風暴潮預測　天文台料明年8月試行

本港海岸地貌及地形複雜，現時使用的風暴潮模式在演算法方面有不足，導致計算風暴潮水位與實際情況或存在較大偏差。天文台計劃利用剩餘撥款增購額外電腦運算能力，以配合「新一代風暴潮數值預報系統」提升預報能力，預計可在2025年8月試行。

財委會2020年批准天文台購置高性能電腦系統，以加強對天氣的預報及監測能力。在該核准預算費中，最終投標價為6,020萬港元，與原來估計合約款額相差2,560萬港元。該高性能電腦系統在今年2月起開始投入服務及提供天氣預報產品，考慮到「購置高性能電腦系統」項目的最新進展和需要，天文台計劃動用項目全數剩餘撥款，增購不少於每秒600兆次浮點運算的額外電腦運算能力。

天文台以去年9月超強颱風蘇拉吹襲香港為例，指本港的海岸地貌及地形複雜，現時使用的風暴潮模式在解像度及演算法方面有不足，導致當時計算的風暴潮水位與實際情況在個別地區存在較大偏差，認為有迫切需要開發及建立「新一代風暴潮數值預報系統」應對。天文台需用約1年為高性能電腦系統增加額外電腦運算能力及部署業務運行，預計「新一代風暴潮數值預報系統」可在2025年8月試行。