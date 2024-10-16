市民怕麻煩唔舉報濫用公屋　申居屋多一個籌青年仍感無望抽中

《施政報告》今日(16日)出爐，當中不乏一些市民比較關注的議題，聚焦住屋、旅遊甚至安全問題。東網記者訪問市民對新一份施政報告的意見，對於香港現時的情況與將來的發展，市民的評價亦褒貶不一。

對於濫用公屋問題，市民賴女士發現所住的屋邨可能存在濫用問題。有單位住戶幾乎一年相見不到幾次。對於政府提到舉報濫用公屋者可以獲得獎賞，賴女士表示不會舉報，她覺得會很麻煩，即便發現可能存在類似現象也不會舉報。

放寬內地旅客來港方面，從事零售業的郭小姐表示，可能會「旺丁不旺財」。郭小姐解釋指，從最近的十一旅遊旺季來看，即便在旅客比較集中的尖沙咀地區，附近餐廳也不見會有很多客人排隊。另外，對於申請居屋的放寬，郭小姐稱對她幫助不大，她已經兩次試過抽居屋，但都未能如願。她表示，即便增加一個抽籤號碼，也不會有很大機會抽中，而公屋自己又不符合資格。

港府即日起下調烈酒稅，市民郭女士表示，不太明白意義，烈酒本身不是普羅市民的生活必需品，即便能減稅降價，也不太可能促進消費。郭女士提出，若要促進消費，派消費券是最好的方法，她在有消費券時就會增加出街的次數，而且消費券不會是給多少就只用多少，消費金額一定會超出消費券的額度，而且派消費券也有助增加港人留港消費。

另有市民溫女士表示，自從通關後覺得香港的治安開始變差。就她所見，街上開始多打架或者色狼等治安事件，自己甚至因此減少了夜晚出街的次數。溫女士還指出，現在香港很多地方街上的乞丐也開始變多，會擔心政府放寬通關條件後情況繼續惡化。