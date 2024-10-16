郵輪碼頭等6項目未達標　訂生產責任制共同法律框架疑縮沙

為加強各部門推動措施的步伐，政府設立不少績效指標(KPIs)。去年的施政報告訂立個KPIs，新一份施政報告中列出6個項目未達標，包括東網早前獨家披露未公布加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃，卻發現至少有兩個未達標的項目沒有披露，當中有關今年內訂立生產者責任計劃的共同法律框架，向立法會提交條例草案一項，更疑似「縮沙、倒退」，未再提具體日子，僅稱將為此訂立法律框架。

去年的施政報告訂立了150個KPIs，其中 73 個是全新指標，當中6個未完成，新一份施政報告又訂立了138個指標，包括72個新指標和66個在去年施政報告訂下、有效性超越一年繼續生效的指標。

然而，在去年施政報告提及今年內就訂立生產者責任計劃的共同法律框架，向立法會提交條例草案，以期在2025年起逐步把塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪，胎及鉛酸電池納入生產者責任計劃。但政策在今年《施政報告》未再提及具體日子，「縮沙、倒退」，未再提具體日子，僅稱將為此訂立法律框架。

政府消息人士透露，當局在與批發、零售商討時遇困難，例如在店鋪設置回收設施及收集模式，包括以機器逐個收集或按重量計算，又指條例正在草擬。

東網近日亦踢爆去年施政報告指定項目指標訂出，在今年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，但至今路線圖和時間表仍無下文。不過，今年施政報告並無列出這項指標未能按原定指標完成。

對於新一份施政報告列明未達標的6個項目，包括的郵輪碼頭項目。政府解釋，旅遊事務署就《香港旅遊業發展藍圖 2.0》諮詢業界時，收到就郵輪旅遊經濟發展的針對性意見，並認為郵輪旅遊發展應與《藍圖 2.0》互相配合，故旅遊事務署會在今年底公布《藍圖 2.0》時，一併公布行動計劃。

同樣列入未達標項目的是，原訂在今年初就規管住宅物業妥善處理回收物向立法會提交條例草案至今無影，消息人士稱現時《減廢回收約章》反應好，約850個屋苑參與，覆蓋66萬人，會檢視約章成效再決定法例去向，明年中再交代。

其他未達標的項目包括在2023年底前就交椅洲人工島開展環境影響評估的法定程序，政府指計劃在本年底啟動有關程，2025年完成環評審批。

至於為優化強制性公積金（強積金）制度，原定在2024年第一季向立法會提交立法建議，落實在 2024-25 年度增加稅務扣減，鼓勵僱主為其65歲或以上的僱員作更多強積金自願性供款，政府指向行政會議成員介紹時，有不少意見認為單一措施的成效不大，建議與其他銀髮措施結合，以產生協同效應。政府會把這措施納入「促進銀髮經濟工作組」的工作內。

原定在2023年底前完成磋商，與最高人民法院簽署新的民商事司法文書送達安排，政府指雙方大致達成共識，但所涵蓋的元素比預期複雜，預計今年底可完成。至於在2024年上半年就引入公司遷冊機制向立法會提交修例建議，政府指相關建議已進行公眾諮詢及發表諮詢總結，但要釐清部分法律問題和敲定細節，需較長時間作法例草擬，現計劃在今年底向立法會提交條例草案。