取締劏房政策　社協促主動巡查和登記　酌情處理情況複雜家庭

當局今日（16日）公布《施政報告》，香港社區組織協會組織街坊市民觀看直播。有年逾90歲的長者住在不足40呎的劏房約10年而未能分得合適公屋。就報告提到的關於改善劏房戶居住環境的方面，有市民就對改善過程中的安置問題表示擔憂。社協對整治劣質劏房表示支持，希望政府能大力度介入治理基層居民惡劣的居住環境。

香港社區組織協會幹事呂綺珊表示，施政報告提到立法規管劏房，但政府在執法上必須要主動去巡查和登記，不然即便法律完善，倘若安置情況不佳，劏房戶本身也不會主動舉報而令到自己沒屋住。呂綺珊還表示，現時一些市民由於家庭情況複雜，不符合申請公屋或過渡性房屋等，政府也應酌情處理。

持雙程證的王女士表示，自己與小孩兩個人居住在劏房，由於小孩父親放棄照顧她們，自己只能通過不斷續簽來香港照顧小孩，同時自己的家庭情況也不符合如公屋、過渡性房屋或者簡約公屋的申請條件，只能與小孩擠在狹窄的劏房中。王女士表示，希望政府能就一些特殊情況作出特殊安排。另一市民張先生表示，擔憂在改善劏房過程中的安置問題。同時，他認為改善後很大機率會面臨加租，政府需就劏房的租金訂立限制，不然即便居住條件有些許改善，但面臨的租金壓力亦會隨着上升。

另一年逾90歲的黃伯與年逾60歲的妻子居住在不足40呎的劏房內。黃伯表示，自己已經居住在此10年，由於自己與太太的年紀都很大且自己身患多種疾病，希望能住在親戚較多的天水圍地區的公屋，方便有照應，但申請耗時5年也未能如願。黃伯還表示，改善劏房戶的居住條件固然重要，但也要有合理安置。黃伯苦笑稱，若不能及時安置，自己惟有「瞓街」。對於政府提供的過渡性房屋，黃伯稱自己年紀太大，所在地也過於偏僻，對自己來說十分不便。